Maltempo: sospesa circolazione Fs tra Potenza ed Eboli

A causa della situazione e dell'allerta rossa diramata dalla Protezione Civile in Basilicata oggi è sospesa la circolazione ferroviaria fra Potenza ed Eboli, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. Lo rende noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato. "Attivato il servizio di bus sostitutivi, fra Battipaglia/Eboli e Potenza - è sottolineato nel comunicato - Bus anche per i collegamenti regionali fra Potenza e Bella Muro e fra Napoli e Potenza, con origine da Taranto. Per i collegamenti della lunga percorrenza in direzione Torino e Roma è stato attivato il servizio di bus fra Potenza e Napoli".

Nei prossimi sette giorni l'Italia sarà raggiunta da almeno tre perturbazioni la prima delle quali è in atto in queste ore. Le temperature sono in calo, tanto che per domani è previsita neve sulle Alpi, mentre temporali intensi, nubifragi e allagamenti colpiranno un pò tutto lo stivale. E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Attualmente - afferma - un vortice ciclonico di origine artica dal Mare del Nord sta scendendo verso l'Europa centrale fino a sfiorare il Mediterraneo. Il suo avvicinamento al nostro mare sta attivando intense correnti meridionali, sia di Ponente sia di Libeccio. Questi venti soffieranno via via più forti trasportando intensi corpi nuvolosi carichi di pioggia che si abbatteranno principalmente su Toscana, Lazio, Umbria, Campania e nella giornata odierna su tutto il Sud. Nei giorni successivi altre due perturbazioni, una più fredda dell'altra, si daranno il cambio sul nostro Paese". Per Sanò "le alluvioni lampo non sono da sottovalutare, soprattutto al Sud". Infine, sotto il profilo termico, le temperature subiranno una fisiologica diminuzione di giorno nelle regioni più piovose. "Da martedì invece - conclude - la seconda perturbazione sarà alimentata da aria ancora più fredda che oltre a far tornare la neve sulle Alpi anche sotto i 1500m, provocherà un abbassamento termico soprattutto al Nord e di notte". Nel dettaglio: - Lunedì 26. Al nord: peggiora dal pomeriggio dal Nordest verso la Lombardia. Al centro: molto instabile su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: maltempo diffuso, fortissimo tra Campania e Calabria. - Martedì 27. Al nord: ultime piogge sul Triveneto, sole altrove. Al centro: rovesci sparsi sulle Tirreniche. Al sud: temporali sulla Calabria tirrenica, sole altrove. - Mercoledì 28. Al nord: nubi sparse, neve sui confini alpini. Al centro: peggiora dal pomeriggio/sera su Tirreniche e sassarese. Al sud: qualche rovescio in Calabria. Tendenza. Nuova perturbazione tra giovedì e venerdì, graduale miglioramento nel weekend.

Situazione difficile a Trapani dopo le intense piogge che sono cadute la notte scorsa. Molte strade e piazze sono allagate e diverse abitazioni al piano terra, negozi e uffici sono stati invasi dall'acqua. Maggiormente colpite le zone di via Virgilio, piazza Martiri D'Ungheria e la zona industriale dove molte auto sono rimaste in panne semi sommerse dall'acqua. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto la chiusura di uffici e luoghi pubblici. Anche a Erice strade allagate e crolli di muretti vicino alla scuola Pascoli. Il sindaco Daniela Toscano ha chiuso le scuole e invitato i cittadini a non uscire di casa fino alla fine dell'emergenza.

L'allerta gialla e le piogge cadute nel weekend, nella zona del Senigalliese, che hanno innalzato i livelli dei fiumi Nevola e Misa ma senza causare criticità, non hanno fermato le ricerche dei soccorritori per trovare Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara (Ancona), l'unica persona ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre che ha causato ingentissimi danni, danni e sfollati. E' iniziato, sotto il coordinamento dell'Unità comando locale dei Vigili del Fuoco a Barbara, l'11/o giorno di attività a terra e sul fiume: in azione, oltre ai Vvf dotati anche di droni, protezione civile, soccorso alpino, sommozzatori (Vvf, Gdf e Cc) con supporto dell'elicottero "Volpe 410" della Guardia di finanza in sorvolo tra le 9:30 e le 11:30. Il velivolo oggi ha dato il 'cambio' a "Drago 54" dei Vvf che ieri era stato impegnato in voli a bassa quota con portellone aperto e personale specializzato in queste modalità di ricerca sopra le aree battute dai soccorritori. Finora le ricerche di Brunella, inghiottita dal Nevola nella zona del Ponte 'Molino' di Barbara non hanno dato esito. Anche oggi, parlando ai soccorritori, il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini ha ribadito come la famiglia della 56enne - il figlio Simone si era salvato aggrappandosi su una pianta mentre la figlia Noemi, 17 anni, era deceduta - auspichi che la donna venga ritrovata al più presto. A Barbara si svolgeranno domani i funerali - alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta - del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, disperso dalla sera del 15 settembre e il cui corpo era stato rinvenuto otto giorni dopo in un campo a Trecastelli, in mezzo al fango, da una donna che si recava al lavoro in un asilo. Stamattina si è aperta alle 9, per le visite, la camera mortuaria all'ospedale di Senigallia. Intanto le ricerche di Brunella vanno avanti, in particolare nella zona tra Trecastelli a Senigallia, con squadre di terra, e di sub nei fiumi: le assegnazioni delle zone, dopo le elaborazioni di foto e indicazioni della mappature gps consegnate in base alle attività del giorno prima, sono state però 'condizionate' dalle piogge del weekend che hanno reso impraticabili alcune aree per i ricercatori a piedi.