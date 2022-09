Maltempo, forti disagi per partenze dalle isole del Golfo di Napoli

Forti disagi nelle isole del golfo di Napoli a causa del maltempo: i ritardi e i mancati arrivi dei mezzi che mantengono i collegamenti con la terraferma bloccano agli imbarchi centinaia di passeggeri ai botteghini delle biglietterie, come a Marina Grande, Capri, dove si è formata una lunghissima fila sin dalle prime ore del mattino. Intanto dal porto di Capri è partito solo un aliscafo per Sorrento, mentre il traghetto della Caremar ha levato gli ormeggi da Napoli e ha attraccato alle banchine intorno alle 10:00, ma non si sa ancora se effettuerà la partenza per Napoli viste le pessime condizioni meteo marine. Il forte numero di partenze da Capri, Ischia e Procida è collegato oggi al rientro dei turisti dal weekend ma anche al voto per coloro che non risiedono sull'isola.

Salvate dai pompieri in Toscana persone in auto intrappolate dal fango per l'esondazioni di torrenti minori nel Senese. E' successo la notte scorsa a Montaperti (Siena), direzione Podere Boscarelli, durante l'ondata di maltempo che ha colpito la regione. Due vetture sono state investite dalla piena mentre percorrevano strade secondarie. Una donna è riuscita a uscire dalla macchina e a raggiungere un luogo sicuro in maniera autonoma, ma per una seconda vettura bloccata nel fango invece gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco speleo-fluviali. Sempre nel Senese altri interventi dei pompieri ci sono stati per danni d'acqua nei pressi di Colle Val d'Elsa e Poggibonsi. Uno ha riguardato la rimozione di una grande pianta sull'Autopalio Siena-Firenze all'altezza dell'uscita di Colle Sud, dove è stato istituito dalla Polstrada il restringimento di carreggiata. Altri due interventi analoghi ci sono stati sempre lungo l'Autopalio nei pressi dell'uscita Badesse e all'altezza di Siena Nord.

Temporali a Napoli, molte strade allagate. Sospese le corse della ferrovia Circumflegrea. La riviera di Chiaia invasa dall'acqua piovana, e così molte altre zone dal centro alla periferia. I forti temporali che da stamane imperversano sulla Campania stanno causando disagi per i cittadini a Napoli, costretti a guadare - a piedi o in auto - strade e marciapiedi trasformati in torrenti. Problemi al centro anche nel rione Sanità, in periferia soprattutto nella zona orientale. Sospese per allagamento anche le corse della ferrovia Circumflegrea, che collega il capoluogo con alcuni comuni dell'hinterland.