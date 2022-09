Elezioni: YouTrend, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna regioni con più aumento

Le tre regioni col maggiore aumento rispetto al 2018 sono Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Le tre con la diminuzione maggiore sono invece Molise, Campania e Sardegna. Lo rileva YouTrend analizzando l'affluenza alle votazioni alle ore 12 alla Camera (dati parziali).

Al momento l'affluenza parziale delle ore 12 è decisamente più alta nei Comuni con più stranieri residenti (21%) rispetto a quelli con meno stranieri residenti (15%), oltre che in quelli con meno disoccupati (22%) rispetto a quelli con più disoccupati (15%).

I municipi di Roma periferici, sia nelle aree popolari sia in quelle benestanti conservatrici, sono quelli dove l'affluenza per il voto cresce meno. In quelli storicamente progressisti l'affluenza cresce più della media - e molti ricadono nel collegio dove sono candidati Calenda e Bonino.

La mappa per comune della variazione 2018-2022 dell'affluenza alle ore 12 (Camera) mostra una diminuzione soprattutto nel Mezzogiorno, con l'eccezione della Sicilia dove si sta votando anche per le regionali.#MaratonaYouTrend#ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/rlce75FEaL — YouTrend (@you_trend) September 25, 2022