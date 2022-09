Elezioni: in Abruzzo prima il fatidico 'si', poi il voto

(ANSA) - PESCARA, 25 SET - Prima in chiesa a giurare amore eterno e poi alle urne, a votare. È accaduto oggi in Abruzzo dove a Villa Raspa di Spoltore (Pescara) una giovane sposa si è recata alle urne in abito da sposa, suscitando l'interesse dei presenti nel plesso scolastico dove c'era il seggio. A San Nicolò a Tordino di Teramo una coppia di neo sposi, Debora e Marco hanno votato subito dopo il matrimonio, come evidenziato sulla pagina Facebook dell'emittente televisiva Super J. (ANSA).