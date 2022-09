'Aureola' dietro il Papa, battute sui social

Nella Messa a Matera, una decorazione sulla sedia dove era seduto Papa Francesco ha creato un effetto 'aureola' nelle foto e nei video. "So che stiamo canonizzando i Papi ma questo alone non funziona abbastanza", scherza su Twitter l'arcivescovo australiaTuno Mark Coleridge postando la foto di Papa Francesco mentre leggeva l'omelia. Un utente replica che "rispetto agli ultimi 4-5 aumenterebbe il livello delle canonizzazioni ma forse non ne sarebbe entusiasta".