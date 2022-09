Maltempo: nuova allerta meteo gialla nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 24 SET - Nuova allerta meteo nelle Marche.

Per oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 25 settembre, è stato esteso l'allertamento meteo per criticità idrogeologica, idraulica e temporali con un codice giallo, che interessa tutto il territorio regionale. A Senigallia la pioggia è cominciata nel primo pomeriggio. Dopo una riunione con la Prefettura di Ancona e la Regione Marche, il Comune di Senigallia ha invitato a mantenere una "vigile allerta". Alla cittadinanza residente in zona rossa è stato suggerito, in via precauzionale, di "evitare i locali seminterrati e piano strada e di trascorrere la notte tra sabato e domenica ai piani alti, muovendosi solo per effettive e improrogabili necessità".

