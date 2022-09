Covid: in Emilia-Romagna 1.561 casi, nessun nuovo decesso

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - In Emilia-Romagna sono ancora sopra 1.500 i nuovi contagi di coronavirus, rilevati su poco più di 9.500 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre non si registra alcun nuovo decesso. I morti con Covid da inizio pandemia hanno superato quota 18mila. Per quanto riguarda i ricoveri, nelle terapie intensive sono stabili, con 20 pazienti, mentre continua il calo negli altri reparti dove i positivi sono 569, 14 in meno in 24 ore.

Complessivamente sul territorio i casi di infezione attiva sono 16.655, dei quali il 96,5% in isolamento domiciliare.

