Abu Mazen all'Onu: 'Israele distrugge Soluzione Due Stati'

NEW YORK - "E' chiaro che Israele ha deciso di non essere nostro partner nel processo di pace e sta continuando a distruggere la soluzione dei due stati. Non crede nella pace ma vuole imporre lo status quo con la forza". Lo ha detto il presidente dell'Autorita' Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen all'Assemblea Generale Onu. "Non abbiamo piu' un partner israeliano con cui confrontarci Israele ha scelto, non noi", ha aggiunto, dopo che ieri il premier israeliano Yair Lapid aveva detto nella stessa aula di essere a favore della soluzione dei due Stati.

"Ho sentito il presidente Usa Biden, il premier israeliano Lapid e altri leader mondiali supportare la soluzione dei due stati. Siamo grati, è uno sviluppo positivo, ma il vero test sulla serietà e credibilità di queste affermazioni è per il governo israeliano di tornare al tavolo del negoziato immediatamente per attuare la soluzione dei due stati in linea con le risoluzioni internazionali. E porre fine alle misure unilaterali che minano la soluzione dei due stati". Abu Mazen ha anche accusato Israele di prendere di mira "i nostri siti sacri, musulmani e cristiani".

"Sono un regime di Apartheid, e stanno facendo questo alla nostra gente davanti alla comunità internazionale", ha aggiunto. Infine ha accusato le Nazioni Unite di impedire che Israele sia ritenuto responsabile "per i massacri che ha commesso". "Andremo alla Corte penale internazionale, siamo gli unici in questo pianeta a vivere sotto occupazione", ha continuato.