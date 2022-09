Ritrovata in val Varaita salma di un escursionista scomparso

(ANSA) - PONTECHIANALE, 23 SET - La salma di un escursionista è stata recuperata stamani in alta valle Varaita, nel Cuneese, al confine con la Francia. Il corpo era stato avvistato ieri, nel tardo pomeriggio, da un elicottero del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne francese, sul canalone nord di Rocca della Niera. Una squadra a terra l'ha recuperato stamattina e, con ogni probabilità, secondo i soccorritori è quello di Giuseppe Degiorgis, 59 anni, astigiano di Piovà Massaia.

Dell'uomo, che ha una casa in valle Varaita, non si avevano notizie da tre giorni, quando era partito per un'escursione in alta valle. La sua auto era stata rinvenuta a Chianale e, ieri, le operazioni di ricerca si erano concentrate proprio nella zona dove poi è avvenuto il ritrovamento.

Alle operazioni di recupero hanno preso parte gli uomini del soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza.

