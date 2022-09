Nuotatrice 15enne accusa l'allenatore, 'violentata in un hotel a Roma'

Un allenatore di nuoto è stato denunciato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una atleta quattordicenne. L'episodio sarebbe avvenuto un anno fa nella Capitale in una camera d'albergo. Ieri si è svolto l'incidente probatorio in Procura a Roma. A riportare la notizia oggi è 'Il Messaggero'.

L'atleta, una friulana ora 15enne, ha ribadito le accuse di fronte al giudice, il pm e gli avvocati: gli abusi, ha raccontato la ragazzina mentre era assistita da uno psicologo, sarebbero avvenuti nella Capitale in un albergo in zona Prati mentre lei era in trasferta con l'istruttore, un 26enne, e la sua squadra di Udine per partecipare ad una gara nazionale.

L'uomo, con la scusa di fornirle consigli, sarebbe rimasto da solo con la minorenne nella camera d'albergo e dopo aver parlato sarebbero cominciati gli abusi. Diversa la versione del 26enne accusato, il quale ha detto di aver soltanto rimproverato la giovane atleta perché faceva confusione nei corridoi e non si impegnava abbastanza negli allenamenti.