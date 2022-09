Incidente di caccia nel sud Sardegna, ferito un 57enne

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Incidente di caccia questa mattina a Castiadas, nel sud Sardegna. Un uomo di 56 anni è rimasto ferito al braccio alla mano e all'addome da sue scariche di pallini.

Il cacciatore era uscito con un amico di 77 anni per la battuta di caccia del giovedì. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 56enne si è posizionato come vedetta per indicare la direzione di giro dall'alto all'anziano che era armato di fucile calibro 12. Purtroppo il 77enne durante la battuta ha esploso due colpi di fucile caricato a pallini e lo ha colpito al braccio destro, alla mano e all'addome.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri. Il 56enne è stato trasportato al Brotzu con assegnato un codice rosso.

Non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).