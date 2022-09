Detenuto tenta fuga da ospedale nel Varesotto, un agente ferito

(ANSA) - VARESE, 22 SET - Un detenuto ricoverato e piantonato all'ospedale di Busto Arsizio (Varese) ha tentato di fuggire ieri sera ed è stato bloccato dagli agenti in servizio, uno dei quali è rimasto ferito. Lo rende noto il sindacato Sappe.

Il detenuto ha cercato di scappare uscendo dalla stanza con la scusa di voler cercare una bottiglia d'acqua e all'improvviso ha aggredito a pugni uno dei poliziotti. L'altro agente è riuscito a fermarlo. Il poliziotto ferito è stato visitato al pronto soccorso, come riferisce il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria, e ha subìto la frattura del setto nasale. La prognosi è di 30 giorni.

"Quanto accaduto ieri - commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe - deve far capire ancora di più come e quanto è particolarmente stressante il lavoro in carcere per le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria e dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici". (ANSA).