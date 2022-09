Covid: in Puglia 6 morti e 853 casi, il 9,4% dei test

(ANSA) - BARI, 22 SET - Sono 853 i nuovi casi di coronavirus in Puglia rilevati su 9.073 test eseguiti nelle ultime 24 ore, per una incidenza del 9,4%. Sono sei le vittime registrate.

Delle 9.068 persone attualmente positive, 99 sono ricoverate in area non critica (ieri 109) e 9 in terapia intensiva (come ieri). Questa la distribuzione per provincia dei nuovi casi: Bari 304; Bat 42; Brindisi 74; Foggia 130; Lecce 204; Taranto 90. I positivi residenti fuori regione sono otto. (ANSA).