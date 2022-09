Cede scala del Globe theatre a Roma al termine spettacolo scuole, 12 feriti

Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, lo spettacolo era appena terminato e i ragazzi stavano uscendo quando la scala ha ceduto.

"È di 12 il bilancio dei feriti" rimasti coinvolti nel crollo di una scala del Globe Theatre di Villa Borghese, a Roma. "Si tratta di 5 adulti e 7 ragazzi" di una scuola di Roseto degli Abruzzi, in gita nella Capitale. Lo ha reso noto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nessuno è in condizione di pericolo di vita. Hanno tutti riportato patologie traumatiche.

"Sembra che si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa: è un fatto grave, ci spiace molto per i ragazzi coinvolti e bisogna accertare le responsabilità". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima di una conferenza in Campidoglio. "Ora il Globe verrà dichiarato inagibile e non sappiamo quanto rimarrà chiuso", ha aggiunto il sindaco.