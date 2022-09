Maltempo: sommozzatori si calano nel torrente Nevola

(ANSA) - ANCONA, 21 SET - I sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza si stanno per calare di nuovo nelle acque del torrente Nevola, dal punto in cui è stata trovata l'auto di Brunella Chiù, nel territorio di Corinaldo, in località San Domenico. Qui l'obiettivo è ritrovare la 56enne travolta dall'alluvione nella sera del 15 settembre, insieme alla figlia di 17 anni Noemi Bartolucci. Il cadavere della ragazza è stato rinvenuto nei giorni scorsi. Altre squadre di soccorritori sono già in azione per cercare il piccolo Mattia, di 8 anni, in un'altra area.

A Corinaldo la zona che sarà scandagliata palmo a palmo sarà quella che, partendo dal punto del ritrovamento della macchina, 'scivola' in direzione del mare. Intanto, un elicottero delle Fiamme Gialle è in volo sull'intera area per una nuova mappatura della zona alluvionata e nel tentativo di individuare Brunella e Mattia. I vigili del fuoco sono, invece, pronti a far volare l'ennesimo drone negli anfratti difficili da raggiungere.

(ANSA).