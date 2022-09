Colpisce compagna con pugno e sedia davanti a figlio 4 anni

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - Colpisce la compagna con una sedia e un pugno ed il figlio di 4 anni assiste a tutto. Poi scappa via con il bimbo ma la donna riesce a chiamare il 112 e l'uomo, un 42enne, viene arrestato. E' accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli.

Non era la prima volta che l'uomo scatenava la sua violenza sulla donna. Durante la notte l'ennesima lite, prima le urla, poi il pugno e poi l'ha colpita con la sedia. Violenze commesse davanti agli occhi del figlio di 4 anni.

La donna, al suolo tumefatta, ha trovato la forza di comporre il 112 sul tastierino del cellulare, il tutto mentre il compagno era scappato via con il bimbo. I carabinieri della sezione di radiomobile di Giugliano hanno intercettato l'uomo e il piccolo sotto la sua abitazione: in tasca aveva un coltello a serramanico. L'uomo è ora in una cella del carcere di Poggioreale. Il bambino è tornato tra le braccia della madre che ha rifiutato l'intervento dei medici. (ANSA).