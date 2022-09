Torna l'Ortona Challenge, gara podistica domenica 16 ottobre

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Dopo la pandemia, domenica 16 ottobre torna l'Ortona Challenge. Di corsa nella storia, un evento sportivo per rinsaldare un rapporto già privilegiato tra Ortona e il Canada, una giornata di condivisione, d'amicizia dall'immenso significato storico.

Una gara podistica di 9.5 km inclusiva, aperta a tutti - si legge in un comunicato - per ripercorrere i principali luoghi della Battaglia di Ortona, che nel dicembre 1943 vide i canadesi e gli alleati impegnati in cruenti combattimenti per oltrepassare la linea Gustav.

In quei giorni persero la vita 1.375 militari canadesi che insieme ad altri soldati alleati riposano nel cimitero di guerra di San Donato. A loro vanno aggiunti gli oltre 800 tedeschi e le oltre 1.300 vittime civili.

Alla prima edizione del 2018 ci furono oltre 400 partecipanti, tra cui una nutrita presenza di militari canadesi in servizio in Italia. L'Ortona Challenge è un tributo a quella gioventù, al loro eroismo e al loro sacrificio. Un evento unico e contemporaneo che unisce Ortona al Canada Army Run di Ottawa in un Remembrance day di sport, solidarietà e pace. (ANSA).