Migranti: Polizia rintraccia 80 persone in zona San Dorligo

(ANSA) - TRIESTE, 20 SET - Un'ottantina di migranti sono stati rintracciati questa mattina dalla Polizia nella zona di San Dorligo della Valle. Si tratta di migranti privi di documenti validi in Italia provenienti da vari Paesi: Afghanistan, Pakistan, India Bangla Desh. I migranti erano tutti insieme e stavano procedendo a piedi lungo una strada, probabilmente poco dopo essere stati portati in Italia da passeur provenienti dalla vicina Slovenia.

La Polizia ha portato le 80 persone al commissariato di Fernetti per svolgere le rituali operazioni di registrazione.

