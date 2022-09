Maltempo: pilota droni, nelle Marche perlustrati 250 ettari

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - "È stato un intervento insolito perché ho lavorato in una zona alluvionata, quasi completamente piatta, mentre di solito lavoriamo in alta montagna", lo spiega Andrea Cavaliere, coordinatore del gruppo droni del Cnsas in Alto Adige, al suo rientro dalla Marche. A luglio la sua squadra aveva anche operato sulla Marmolada, dopo il crollo del ghiacciaio.

"La ricerca è stata effettuata insieme ad alcuni vigili del fuoco e altri due piloti di droni dei Cnsas. Complessivamente abbiamo sorvolato una zona di 250 ettari", racconta Cavaliere.

"Con il drone, ho perlustrato l'area dal punto in cui l'auto in cui il bambino stava viaggiando con sua madre è stata travolta dal fiume Nevola. La ricerca è stata difficile perché i detriti si sono accumulati per diversi metri. Non sapremo cosa contengono finché non saranno rimossi con le ruspe", così il pilota di droni Il "progetto drone" del soccorso alpino in Alto Adige è iniziato nel 2018 nell'ambito di "Interreg Start". Oggi dispone di sei droni e 20 piloti con la licenza, coordinati da Cavaliere. (ANSA).