In auto 26kg coca, panetti con foto Al Capone

(ANSA) - SAN SEVERO, 20 SET - Nascondevano in auto 26 chili di cocaina purissima che una volta immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro e alcuni dei panetti avevano la foto di Al Capone sul fronte. Due corrieri di origine albanese, un uomo e una donna, sono stati scoperti ed arrestati dai finanzieri del comando provinciale di Foggia durante un controllo in una stazione di servizio nelle vicinanze di San Severo (Foggia). L'accusa è di traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. I due viaggiavano con un autovettura con targa svedese che è stata notata dai finanzieri ferma in una stazione di servizio in prossimità di San Severo. I due indagati, che avevano un passaporto svedese, hanno manifestato da subito un certo nervosismo che ha indotto i finanzieri ad approfondire i controlli con una perquisizione del mezzo. Così i militari hanno scoperto due doppifondi comandati da un sistema di apertura idraulico, uno sotto il sedile dell'autista e l'altro sotto quello del passeggero, contenenti i panetti di cocaina. Si tratta del più grosso sequestro di cocaina degli ultimi 20 anni nella zona. (ANSA).