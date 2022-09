Sisma: in E-R 30 restauratori per studiare la ricostruzione

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - Un viaggio alla scoperta dei principali cantieri di restauro di Bologna e Ferrara. Con il 'Grand Tour Restauro 2022' una delegazione di trenta esperti e professionisti del restauro Nordamericani, membri de 'The Association for Preservation Technology', saranno in Italia per discutere e approfondire, insieme ai colleghi italiani, le metodologie operative, tecnologie, materiali e prodotti utilizzati per la conservazione del patrimonio culturale. Una occasione anche per toccare con mano cantieri di restauro completati o in corso di ultimazione. Tra questi anche quelli di diversi interventi di ricostruzione dopo il sisma che ha colpito l'Emilia il 20 e 29 maggio 2012.

'Gran Tour Restauro 2022', che arriverà in Emilia-Romagna il 20 e 21 settembre, è un progetto finanziato dalla Regione e promosso da Assorestauro, l'associazione italiana per il restauro architettonico, artistico e urbano. Il progetto della Regione è realizzato in sinergia tra l'Agenzia per la Ricostruzione-Sisma 2012, il settore Patrimonio culturale e il settore Attrattività internazionalizzazione e ricerca. Questo viaggio, dal 18 al 24 settembre, alla scoperta dei principali cantieri di restauro toccherà, oltre che Bologna e Ferrara, anche Milano, Venezia e Mantova. Durante le giornate di formazione, i partecipanti hanno la possibilità di visitare sia i siti di restauro che di partecipare a seminari ad hoc con esperti, architetti e istituzioni locali. (ANSA).