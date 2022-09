Maltempo: padre, "ritrovato zaino Mattia? Una stilettata"

(ANSA) - BARBARA, 19 SET - "Il ritrovamento dello zaino di Mattia? Una stilettata, un fulmine a ciel sereno". Non abbandona la speranza, Tiziano Luconi, padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nel fiume Nevola da giovedì sera quando l'auto su cui viaggiava con la madre Silvia è stata travolta dall'acqua.

Tiziano sta costantemente sul luogo delle ricerche, tra Castelleone di Suasa e Barbara (Ancona) dove abita: "la speranza non la lascio mai, anche oggi anche se il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perchè si è impaurito ed è fuggito da qualche parte, io continuerò sempre, tornerò in quell'inferno ma lo trovo vivo".

Era vicino al fiume per seguire da vicino le ricerche di Mattia, bimbo di 8 anni, quando il padre ha saputo del ritrovamento dello zaino. "Quando ho finito di guardare le ricerche sono tornato su - racconta - Sì, era lo zaino di Mattia con cui andava a scuola. Non significa nulla sulla localizzazione del bimbo - chiarisce (lo zaino lo aveva lasciato nella Mercedes Classe A bianca che è stata trascinata dalla corrente e trovata in un'azienda agricola a qualche chilometro di distanza, mentre mamma e bimbo erano scesi per salvarsi; ndr) - ma certo lo choc è stato forte. Il suo zaino è stata una stilettata, un fulmine a ciel sereno. La macchina da cui è uscito con la mamma? Sono andato a vederla, non è stato piacevole", aggiunge. Tiziano esprime gratitudine ai soccorritori. "Mi tengono aggiornato se c'è qualche novità, ormai sono uno di loro, sto sempre laggiù - racconta -Li ringrazio tutti, un giorno li abbracceremo uno per uno, tutti".

Di quel giorno "ricordo l'acqua e il fango, in questi giorni sto sempre lì, mangio un boccone, riempio la borraccia, se ce la faccio dormo una mezzoretta e torno giù. Mattia me lo sento vicino, era di poche parole... io parlo con l'orsacchiotto, qui dietro c'è il motorino per un giro, - racconta - a lui piaceva tantissimo viaggiare con il motorinello, mandava i baci, l'amore fatto a persone, il mio gnometto speciale, il mio nanerottolo".

