Lite tra detenuti nel Casertano, gamba fratturata per agente

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Interviene in una lite tra due detenuti e 'rimedia' una frattura alla gamba: è successo ieri pomeriggio a un agente della Polizia Penitenziaria in serivizio nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere. A rendere noto l'ennesimo episodio di violenza, accaduto nel reparto Danubbio, che ospita i carcerati in isolamento, è il vice presidente del Con. Si. Pe. Luciano Martiniello.

"A causa della cronica mancanza di personale - commenta Luigi Castaldo, segretario regionale campano dell'Asppe, confederata con la Con. Si. Pe. - spesso accade che in alcune carceri ci sia anche un solo poliziotto in servizio per due piani. Apprezziamo l'iniziativa del capo del Dap - aggiunge Castaldo - di inviare i reparti mobili per sopperire alle carenze di personale ma riteniamo sia ormai improcrastinabile una tempestiva integrazione d'organico, anche destinando ai reparti detentivi gli agenti in servizio negli uffici". (ANSA).