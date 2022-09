Maltempo: Mimma,la gatta di 17 anni scampata a due alluvioni

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Mimma è un'anziana gattina dal pelo rosso, intriso di fango, che è scampata a ben due alluvioni.

Miagola impaurita in mezzo a un campo segnato dalla devastazione procurata dalla bomba d'acqua a Pianello di Ostra, in provincia di Ancona. "È davvero una super gatta, nel 2014 riuscì a salvarsi nuotando tra acqua e fango fino a raggiungermi", racconta all'ANSA il padrone del felino, Stefano Bucci, mentre sta spalando fango. "Questa volta - aggiunge - non so proprio come si sia messa in salvo, la furia della piena è stata devastante, ma lei, nonostante i suoi 17 anni e qualche acciacco, è stata ancora più forte dell'alluvione". Ma Mimma, come la chiama una signora del posto, sembra davvero molto provata. A ogni richiamo miagola come se chiedesse aiuto o qualche coccola. Si sposta su un punto più asciutto continua a miagolare e scrollarsi il fango dalle zampe. (ANSA).