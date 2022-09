AccadeOggi

RHO (Milano) - Fiera ore 9.30 Lega, Salvini al Micam, Salone internazionale delle calzature

AOSTA - Hostellerie du Cheval Blanc ore 12.30 Centrodestra unito per la Valle d'Aosta, con il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti

COSENZA - ore 15.15 Lega, incontro con Salvini; alle 15.30 a Carolei, centro Aias contrada Vadue ; alle 17 a Crotone, piazza della Resistenza; alle 21 a Bari, largo 2 Giugno

NAPOLI - Centro Congressi della Stazione Marittima ore 19.30 Pd, incontro con Letta e il presidente della Regione Campania De Luca

FRANCOFORTE - Bce, bollettino economico sull'impatto dei tassi dei mutui sul mercato immobiliare europeo

TORINO - Fondazione Collegio Carlo Alberto ore 18.00 "Lezione Onorato Castellino 2022- La politica di bilancio in tempi di emergenza", con il ministro dell'Economia Franco

LONDRA - Abbazia di Westminster ore 12.00 Funerale della regina Elisabetta II, partecipano capi di Stato e di governo tra cui il presidente della Repubblica Mattarella; poi a Windsor cerimonia privata per la sepoltura

NEW YORK - 77ma sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, partecipa il presidente del Consiglio Draghi

BRUXELLES - Ue, la Commissione presenta un progetto di nuovo strumento per proteggere il mercato interno

CITTÀ DEL VATICANO - Sala Stampa Santa Sede ore 11.30 Presentazione del convegno "La santità oggi" con il cardinale Semeraro

ROMA - Terme di Diocleziano Presentazione del documentario "La storia siamo (anche) noi", in occasione dei 110 anni del quotidiano La Stampa

ROMA - Cinema Moderno piazza della Repubblica ore 11.00 Presentazione delle prime immagini in esclusiva del film "Avatar: La Via dell'Acqua", con Jon Landau in collegamento da remoto

ROMA - Via Aurelia 2022 ore 11.30 Tv2000-Inblu2000, presentazione dei palinsesti 2022-2023

ROMA - Mattatoio Pelanda ore 19.00 Presentazione del programma di "Romaeuropa Festival 2022", in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo