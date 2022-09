Scooter e bici elettriche modificati, sequestri a Crotone

(ANSA) - CROTONE, 17 SET - Personale della Squadra Volanti della Questura, della Sezione Polizia stradale di Crotone e del Reparto prevenzione crimine di Cosenza ha effettuato servizi specifici di prevenzione per la verifica del potenziamento fraudolento di scooter e biciclette elettriche, fenomeno particolarmente diffuso e che provoca numerosi problemi alla circolazione stradale per la velocità che raggiungono e la giovane età dei conducenti.

Nel corso dei controlli, sono state elevate diverse contestazioni e dalle verifiche tecniche svolte su 3 scooter e 1 bicicletta elettrica è stato accertato il potenziamento dell'alimentazione, che ne consentiva la circolazione autonoma oltre i consentiti 6 km orari, e in pedalata assistita oltre i previsti 25 km/h. Il potenziamento comporta l'inquadramento dei mezzi nella categoria dei ciclomotori, con la conseguente applicazione della normativa prevista dal Codice della strada, ovvero guida con patente, possesso di carta di circolazione e certificato di assicurazione.

Nel corso della verifica tecnica è stato rilevato che la velocità di punta di tali mezzi era superiore ai 30 km/h, quindi sono stati effettuati quattro fermi amministrativi con contestuale sequestro del mezzo, e sono state elevate le contravvenzioni di circa seimila euro per ciascuno di essi.

(ANSA).