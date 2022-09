Maltempo: temporale su Firenze, 50 richieste a vigili fuoco

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Violento temporale questa mattina a Firenze, 50 le richieste di intervento inviate ai vigili del fuoco: si tratta per lo più, di chiamate per interventi da effettuare per tegole o rami pericolanti.

In via dei Renai un albero di un giardino è caduto in strada, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sulla statale a Vallombrosa, nel Fiorentino, 300 mezzi storici sono rimasti bloccati sempre per la caduta di alcuni rami. La situazione si è poi risolta senza l'intervento dei soccorritori. Anche a Prato, in via Vivaldi, un'albero è caduto, finendo sulla carreggiata e danneggiando un'auto in sosta. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla rimozione della pianta per permettere il ripristino della circolazione. Non risultano persone coinvolte.

Interventi per rami e oggetti pericolanti, dovuti al maltempo, sono in corso in varie parti della città. La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze avverte che la perturbazione in corso sta interessando il territorio con temporali localmente intensi associati a forti raffiche di vento. Alla stazione del Giogo in Appennino sono state registrate raffiche intorno ai 100 km/h, sul resto del territorio le raffiche hanno raggiunto invece i 70-80 km/h.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social ha spiegato che: "La perturbazione sta scendendo dall'Appennino con rovesci anche localmente forti e alcune grandinate sparse. A Capraia registrate raffiche a 77km/h, il vento sta ruotando a grecale in tutta la regione portando aria fredda. Anche a Firenze e nei centri urbani al momento raffiche fino a 80km/h, prestiamo attenzione". (ANSA).