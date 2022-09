Maltempo: forte vento, crolla impalcatura in centro Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 SET - Un'impalcatura posizionata su un palazzo di sette piani nel centro di Pescara è crollata a causa delle violenti raffiche di vento che dal primo pomeriggio hanno interessato la costa abruzzese. L'episodio è avvenuto in piazza Primo Maggio, dove si trova la Chiesa del Mare. La struttura è finita su una palma, che ha evitato che cadesse nel parcheggio sottostante. Non ci sono stati feriti. Sul posto, al momento, stanno operando gli addetti della ditta proprietaria del cantiere, che si sta occupando della messa in sicurezza.

Danni e disagi in tutta la città. Una quindicina gli alberi di grosse dimensioni caduti sulle strade e sulle auto in sosta.

Numerose le strade chiuse al traffico. Tra queste la centralissima via Regina Margherita dove un pino storico è finito su quattro automobili. I Vigili del Fuoco hanno decine di interventi in coda e per ripristinare la viabilità e rimuovere gli alberi sta operando anche la Protezione civile. Ovunque, in città, si registrano tetti e tettoie danneggiate, cartelloni pericolanti, gazebo e ombrelloni volati via e rami caduti a terra. (ANSA).