Maltempo: cinque corridori bloccati in montagna, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 17 SET - Sono in corso le ricerche di cinque corridori del Tor des glaciers, gara estrema di corsa in montagna di 450 chilometri con 32.000 metri di dislivello positivo, che si disputa in Valle d'Aosta. La notte scorsa le condizioni meteorologiche in alta quota sono peggiorate, con forte vento e tempeste di neve. Le ricerche si concentrano nella zona del col de Barasson, a circa 2.600 metri di quota, vicino al confine con la Svizzera. "Li stiamo cercando. E' tutta la notte che siamo in contatto con loro", spiega all'ANSA Alessandra Nicoletti, direttrice di gara. Nelle operazioni, insieme all'organizzazione, sono impegnati il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, il Corpo forestale della Valle d'Aosta. L'elicottero della Protezione civile regionale, a causa della scarsa visibilità, non riesce al momento a raggiungere la zona e così accompagna i soccorritori sino al limite della nebbia: le squadre di ricerca procedono poi via terra.

Proprio a causa delle condizioni meterologiche la gara più breve, il Tor30 - Passage au Malatrà, prevista oggi, è stata annullata "per garantire le condizioni di sicurezza degli atleti" mentre, il Tor330-Tor des Géants e il Tor450-Tor des Glaciers - entrambi alle battute finali - "proseguiranno con alcune modifiche del percorso e con il supporto delle guide già presenti che faranno partire i corridori a gruppi accompagnati".

