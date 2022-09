ANSA/ Appello paese per Mattia."E' come un figlio, trovatelo"

dell'inviato Daniele Carotti (ANSA) - SAN LORENZO IN CAMPO, 17 SET - Due giorni senza pace, "né dormire, né mangiare". La famiglia di Mattia, 8 anni, disperso dopo essere stato inghiottito dal Nevola mentre era a Castelleone di Suasa (Ancona) con la madre Maria Silvia, che invece si è salvata, lancia un appello ai soccorritori: "trovatelo, ridatecelo". Le speranze, con il passare delle ore, lasciano spazio alla disperazione. "E' mio nipote, gli voglio bene come un figlio - dice lo zio Alessandro Fontana all'ANSA - L'attesa ti logora, non sapere è pesante, un momento molto difficile". San Lorenzo in Campo è in provincia di Pesaro Urbino, al confine con quella di Ancona di cui fanno parte i paesi più colpiti dalle esondazioni dei fiumi. Nel piccolo centro, 3.200 abitanti, dove Mattia, alle prese con una grave forma di autismo, vive con la mamma Silvia, ora ricoverata a Senigallia, la comunità è sconvolta. Il sindaco Davide Dellonti rilancia l'appello: "ridiamo Mattia alla famiglia".

Continua intanto l'attività frenetica di ricerche e di ispezione del corso di fiumi e degli argini, devastati dalla furia dell'acqua, da parte di vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino. Oggi è stato ritrovato il corpo senza vita di uno dei dispersi, Michele Bomprezzi, 47 anni, di Arcevia (Ancona), fratello di Andrea, ex sindaco della cittadina. Di lui non si avevano notizie dalla sera del 15 settembre quando fiumi e torrenti avevano invaso molte zone del Senigalliese dopo bombe d'acqua. La sua auto, un'Opel Corsa, era stata ritrovata ieri sera nel 'letto' del Misa. Mentre, oltre al piccolo Mattia, manca all'appello Brunella Chiù, 56 anni, risucchiata dal Nevola con la figlia 17enne, Noemi Bartolucci, mentre tentavano di lasciare la casa a Barbara (Ancona), insieme all'altro figlio Simone Bartolucci, 23 anni, che ha resistito aggrappandosi a una pianta per 3 ore e a mettersi in salvo. Il corpo della 17enne è stato trovato, la madre è ancora dispersa.

Sono ore di grande ansia in particolare a San Lorenzo in Campo. Mattia, descritto come un bambino "dolce, affettuoso" era amato da tutti in paese, dai compagni di classe, dalle maestre della scuola Primaria dove aveva l'insegnante di sostegno. "Era un bambino buono, aveva un gesto di amicizia per tutti - dice il sindaco Dellonti -, era benvoluto, una 'mascotte' per i compagni e per le maestre. La notizia che è disperso ha sconvolto la comunità. Faccio mio e del paese l'appello della famiglia: 'ridiamolo alla famiglia". Mattia vive con la madre, farmacista, originaria di Arcevia, separata dal marito Tiziano e padre del bimbo che risiede a Barbara, e anche lui 'innamorato' del figlio. "Fino alle 20 era con me, ora il mio bambino non c'è più", avrebbe detto il padre a un amico. "Il padre di Mattia è un amico di vecchia data di mio figlio", racconta Marisa del Bar Centrale che ricorda un compleanno del figlio, a casa sua a giugno, a cui il bimbo aveva partecipato insieme al padre.

"Quando parcheggiano per andare a scuola, viene a suonarmi il campanello", dice con affetto Marisa che però, a malincuore, ammette: "le speranze di trovarlo sono poche". Pochi giorni fa, la mamma Silvia ha iscritto Mattia alla classe III A della Primaria.

Il bambino sta spesso con il papà, e anche con gli zii: Caterina, sorella di Silvia, e Alessandro Fontana, imprenditore e assessore comunale all'Urbanistica e alle Attività produttive.

"Da due giorni non mangiamo, non dormiamo. Vorrei ribaltare il mondo ma non posso", dice all'ANSA Fontana con la voce rotta dall'emozione. Mattia ama i videogiochi, il cellulare e guardare i programmi in tv, come i cartoni di Peppa Pig, racconta lo zio, ma anche giocare all'aperto. La speranza dei famigliari di riabbracciarlo non si spegne. A San Lorenzo in Campo, pronte squadre di volontari per le ricerche ma sarà possibile solo se le condizioni atmosferiche lo permetteranno. (ANSA).