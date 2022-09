Maltempo: Marche; Amendola (Cub), ennesima tragedia evitabile

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "La pioggia, le esondazioni, il cambiamento climatico, ma prima di tutto sono l'annosa incuria e carenza di prevenzione e cura del territorio ad aver provocato l'ennesima tragedia evitabile, in cui questa volta a perdere la vita sono state tante persone e ancora si cercano i dispersi".

Lo afferma il segretario nazionale della Cub, Marcelo Amendola.

"Si parla tanto di Pnrr, di sostenibilità ed ecologia ma ci si dimentica di quello che ogni giorno, e non certo da oggi, le amministrazioni locali, le regioni e in primis il governo avrebbero potuto e dovuto approntare a protezione di un territorio tanto bello quanto fragile quale è il nostro - sottolinea il sindacalista, in una nota -. Una manutenzione ordinaria e pianificata e non interventi di emergenza quando è tardi, che darebbero inoltre lavoro a migliaia e migliaia di persone da nord a sud. In Italia i soldi ci sono, però vengono utilizzati in altro, armamenti e guerre per esempio".

"Adesso - conclude Amendola - è il momento del cordoglio ma non possiamo e non vogliamo chiudere gli occhi di fronte allo scempio che si ripete di anno in anno e per cui non vediamo un impegno adeguato da parte delle istituzioni". (ANSA).