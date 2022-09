Maltempo: allerta arancione per vento in Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 16 SET - Allerta arancione per vento, sabato 17 settembre sulla costa e l'Appennino romagnolo.

Protezione civile e Arpae prevedono per oggi, venerdì 16, temporali con possibili effetti e danni sul Ferrarese e sulle pianure a ridosso del Po. Anche per domani, più probabili sul settore centro-orientale della regione, con rischio di innalzamento dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori.

Sono previsti per domani venti di burrasca forte sul settore costiero e appennino orientale e il mare sarà agitato. (ANSA).