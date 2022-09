Maltempo: a Ostra al lavoro 'angeli del fango'

(ANSA) - OSTRA, 16 SET - Anche nelle Marche, colpite da un'emergenza maltempo che ha provocato dieci vittime, ci sono gli "angeli del fango". Hanno la faccia dei vicini di casa, degli amici e dei parenti che da questa mattina sono entrati in azione per aiutare a liberare strade e case dai detriti. C'è chi è andato in soccorso di un amico, alle porte di Ostra, anche in bici, così da non rimanere bloccato dalle interdizioni alla viabilità stradale decise dalle forze di polizia. Adulti e giovani da ore stanno spalando fango e stanno rimuovendo rami e altri detriti che hanno travolto abitazioni e capannoni. Man mano che passano le ore stanno entrando in azione anche ruspe e bobcat. (ANSA).