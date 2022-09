Covid: in aumento tasso positività, calano i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - In leggero aumento in Campania il numero dei positivi. Si passa dal 12,31% di ieri al 13,48 di oggi. I test effettuati sono 11.216, i positivi 1.512. Nessun decesso nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrati ieri.

In calo i ricoverati: in terapia intensiva sono 15 le persone ricoverate, a fronte delle 17 di ieri, 244 nei reparti di degenza ordinaria, uno meno di ieri. (ANSA).