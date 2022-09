Caso Omerovic: sostituiti i dirigenti del commissariato di Primavalle

Agenzia ANSA

In coma dopo essere precipitato dalla finestra di casa nel corso di quella che i parenti definiscono "una perquisizione delle forze dell'ordine". Lo denuncia la famiglia in una conferenza alla Camera dei Deputati. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentarto omicidio. Magi: "Il Viminale avvii un'indagine interna" (ANSA)