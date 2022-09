Tariffe fuori controllo, multe a tassisti dell'isola di Capri

(ANSA) - NAPOLI, 15 SET - Controlli sui tassisti di Capri, dopo diverse segnalazioni arrivate dai residenti su tariffe fuori controllo: su 50 controlli effettuati dai carabinieri delle stazioni di Capri e Anacapri, 30 sono stati i tassisti sanzionati.

Le violazioni hanno riguardato la mancata esposizione del tariffario, il tassametro spento senza aver rilasciato una ricevuta per tariffa predeterminata, la mancata esposizione del cartellino identificativo del tassista e la mancata esposizione del numero da contattare per eventuali reclami. 30 sanzioni senza contare le 14 per non aver indossato la cintura di sicurezza. (ANSA).