Iraq:'Nato cerca di espandere legami non militari con Baghdad'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - La Nato cerca di ampliare il raggio dei suoi legami non militari con Baghdad. Lo ha detto - a quanto riporta l'agenzia Shafaq News - il comandante della missione Nato in Iraq, generale Giovanni Iannucci al ministro degli Affari esteri iracheno, Fuad Hussein, nel corso di un incontro.

Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri iracheno, Hussein ha discusso con Iannucci i compiti della missione Nato nel Paese e le prospettive di un'ulteriore cooperazione, compresa la formazione della polizia irachena.

Da parte sua, il generale italiano ha ringraziato il ministero per aver fornito strutture per il lavoro della missione, sottolineando l'importanza della stabilità e della sicurezza dell'Iraq per la Nato.

Iannucci ha espresso la volontà della Nato di rafforzare i legami con l'Iraq al di là della cooperazione militare e ha ribadito l'importanza degli sforzi congiunti nella lotta al terrorismo. (ANSA).