Crolla solaio palazzina nel Tarantino, dispersi 2 operai

(ANSA) - TARANTO, 15 SET - A Lizzano, nel Tarantino, è crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione di via Ariosto 5. Due persone, a quanto si è appreso, sarebbero sotto le macerie. Si tratterebbe, in particolare, di operai che in quel momento erano al lavoro. I Vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di crearsi un varco tra le macerie e rintracciare i dispersi. Non si conoscono le loro condizioni. Ad essere interessata dal crollo è una palazzina ad un piano. (ANSA).