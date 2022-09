In azienda veneziana congedo mestruale per le dipendenti

(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Un giorno al mese di assenza retribuita per tutte le dipendenti che soffrono di endometriosi dolorosa. E' la decisione assunta dalla Ormesani, un'azienda di spedizioni di Quarto D'Altino (Venezia), in assenza ancora di una legge che stabilisca questo diritto per le donne affette dalla patologia del ciclo doloroso di cui, secondo recenti stime, soffrirebbero circa 3 milioni di donne in Italia.

Il congedo mestruale - riferisce 'La Nuova Venezia' - verrà concesso con una formula basata sull'assoluta fiducia tra dipendente e azienda. Le lavoratrici, in sostanza, non dovranno presentare alcun certificato medico, ne' sarà necessaria l'autorizzazione del responsabile dei reparti, ciò in un'ottica di rispetto della privacy. Prima di istituire il congedo mestruale, l'azienda - spiega l'amministratore delegato, Martino Ormesani, è stato fatto un sondaggio interno. Le donne dipendenti dell'azienda sono una cinquantina. Per loro Ormesani fornirà gratuitamente anche assorbenti, distribuendoli nei bagni delle proprie sedi. (ANSA).