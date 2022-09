Meteo: coda d'estate ma da venerdì brutto tempo e freddo

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Arriva l'estate dell'anticiclone Bacco, poi da venerdì cambierà tutto. Un flusso di aria artica ci porterà nell'autunno in poco tempo. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it , l'alta pressione proteggerà gran parte delle regioni fino a mercoledì 14, garantendo giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento. I valori massimi torneranno a toccare punte superiori ai 30°C al Centro-Nord e nuovamente fino a 37-38°C al Sud, a partire da martedì, dapprima in Sardegna, poi su Sicilia, Calabria e Puglia.

Da giovedì 15, una perturbazione sospinta da venti meridionali colpirà Alpi, Prealpi e soprattutto Toscana e Umbria e l'alta pressione delle Azzorre dall'oceano Atlantico inizierà a innalzarsi verso il Polo Nord. Questo movimento richiamerà aria fredda che velocemente dalla Scandinavia raggiungerà l'Italia.

Da venerdì e nel weekend 17-18 Settembre l'aria artica farà il suo ingresso dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) provocando non solo un intenso peggioramento del tempo dal Nordest verso le regioni adriatiche centrali, ma anche un drastico calo delle temperature, dapprima al Settentrione poi anche sul resto d'Italia. Si passerà così dall'estate all'autunno in poco tempo.

Nel dettaglio: - Lunedì 12. Al nord: soleggiato ovunque. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente.

- Martedì 13. Al nord: sole e caldo estivo di giorno. Al centro: sole prevalente e caldo. Al sud: sole e temperature in aumento.

- Mercoledì 14. Al nord: temporali sulle Alpi, nubi in aumento altrove. Al centro: cielo molto nuvoloso, gran caldo in Sardegna. Al sud: sole e caldo.

Tendenza: da giovedì 15 peggioramento del tempo, forte in Toscana e Umbria, poi arriverà aria più fredda. (ANSA).