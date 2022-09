La famiglia reale accompagna il feretro della Regina LIVE

S'ingrossa la folla a Edimburgo, secondo le indicazioni dei media britannici, nell'attesa del primo momento di omaggio pubblico da questo pomeriggio alle spoglie di Elisabetta II. Molta gente è in coda già da ore, mentre significativa è stata anche l'accoglienza per re Carlo e la regina consorte Camilla dinanzi al parlamento locale scozzese di Holyrood, tappa iniziale della visita del nuovo sovrano prima della partecipazione alla processione che accompagnerà il feretro di sua madre lungo il Royal Mile verso la cattedrale di St Giles, a partire dalle 14.30 locali circa (le 15.30 in Italia).