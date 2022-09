Meteo, torna il sole e il caldo dopo il maltempo furioso

Weekend soleggiato ma con qualche insidia temporalesca. Il maltempo furioso degli ultimi due giorni ha lasciato il Paese, con il ciclone diretto verso i Balcani e in seguito verso Romania ed Ucraina. Questo ciclone lascia però alcune ferite aperte ed una residua instabilità soprattutto sulla sua coda, quindi sul fianco orientale della nostra penisola.

Sono attesi momenti di incertezza meteorologica dal Nord-Est verso la Romagna, qualche isolato acquazzone anche dalla Campania verso la Basilicata nelle prossime ore: ma come spesso ripetiamo un temporale di 30-50 minuti, già piuttosto persistente per il tipo di fenomeno, non determina un cielo nuvoloso per 24 ore. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma dunque un decisomiglioramento con il ritorno dell’alta pressione e prevalenza di sole. Non mancheranno però fenomeni temporaleschi a ‘macchia di leopardo’ sul settore orientale e localmente anche sul Basso Tirreno: sono l’eredità del ciclone che ha portato maltempo furioso sull’Italia centro-settentrionale tra mercoledì e venerdì, con qualche acquazzone anche al Sud.

In sintesi, il sabato vedrà qualche piovasco al mattino in Emilia Romagna e in Campania, nel corso della giornata non mancheranno temporali sulle Alpi orientali in successiva discesa verso le alte pianure del Veneto e localmente possibili fino alle coste dell’Alto Adriatico, Romagna compresa. Altrove il contesto sarà soleggiato e con temperature gradevoli, insisterà un po’ di caldo solo al Sud.

La giornata della domenica vedrà ancora un po’ di instabilità sulle regioni adriatiche, più vicine al ciclone che nel frattempo si sarà spostato verso Serbia e Romania. Sono previsti isolati acquazzoni in mare aperto in trasferimento verso le coste, dalle Marche alla Puglia ma in un contesto soleggiato. A tratti troveremo qualche nuvola in più anche sul Basso Tirreno.

In conclusione, quando in Estate diciamo ‘temporali forti in arrivo’ significa sole con temporali, quando prevediamo ‘bel tempo salvo temporali’ vogliamo segnalare sole con temporali: ma allora dove sta la differenza?

Nel caso di ‘temporali forti in arrivo’ dobbiamo stare attenti a fenomeni forti possibili su gran parte del paese, nel caso di ‘bel tempo salvo temporali’ la previsione è decisamente più ottimistica con solo qualche rovescio isolato e di breve durata: ma, certo per capire questo meteo impazzito di fine estate, è necessario seguire gli aggiornamenti quotidiani e controllare bene le previsioni per la propria località.