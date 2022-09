Il Papa: la storia regredisce, è la terza guerra mondiale 'totale'

"Dopo le due tragiche guerre mondiali sembrava che il mondo avesse imparato a incamminarsi progressivamente verso il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, di varie forme di cooperazione. Ma purtroppo la storia mostra segni di regressione. Non solo s'intensificano conflitti anacronistici, ma riemergono nazionalismi chiusi, esasperati, aggressivi e nuove guerre di dominio che colpiscono civili, anziani, bambini e malati e provocano distruzione ovunque. I numerosi conflitti armati preoccupano seriamente. Ho detto che era una terza guerra mondiale 'a pezzi', oggi possiamo dire 'totale'". Lo ha detto il Papa.

Ricevendo in udienza la sessione plenaria della Pontificia Accademie delle Scienze, papa Francesco ha anche fatto appello "alla liberazione da diverse forme di schiavitù, come il lavoro forzato, la prostituzione e il traffico di organi". "Questi crimini contro l'umanità, che vanno di pari passo con la povertà, si verificano anche nei Paesi sviluppati, nelle nostre città - ha affermato -. Il corpo umano non può essere mai, né in parte né nella sua interezza, oggetto di commercio!".