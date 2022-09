Covid: Veneto, ieri 1.885 nuovi contagi e 4 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Si mantiene al di sotto di quota 2.000 l'andamento quotidiano dei contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.885 i nuovi casi di infezione accertati, mentre le vittime sono state 4. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia si aggiorna a 2.218.386, quello dei decessi a 15.410. In calo sono tutti gli indicatori della malattia: gli attualmente positivi scendono a 36.607 (-703); i malati Covid ricoverati in ospedale nei normali reparti medici sono 540 (-26), quelli in terapia intensiva 25 (-4).

Ieri sono state somministrate 1.363 vaccinazioni, in gran parte (1.040) quarte dosi. (ANSA).