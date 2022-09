Non ordigni ma batterie:un falso allarme il pacco bomba a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Non due ordigni incendiari, bensì batterie per bici elettriche. E' quanto è stato accertato dalla Digos di Milano coordinata dal responsabile dell'antiterrorismo Alberto Nobili, nell'indagine a sul pacco sospetto ritrovato questa mattina in via Larga. A portare inquirenti e investigatori a capire che la vicenda è stata un equivoco, da quanto si apprende, sarebbe stata la scritta in arabo riportata sullo stesso pacco: la sua traduzione esatta non è "scatta tra 3 minuti" ma "scarica in 3 minuti". La conferma è arrivata anche dalle persone sentite dagli agenti. (ANSA).