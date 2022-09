Meteo: weekend con bel tempo su gran parte dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Oggi residui temporali forti, specie sul Nord-Est e nell'area compresa tra Bassa Toscana e Lazio poi seguirà un miglioramento con venti forti dai quadranti occidentali che spazzeranno via le nubi. Infine un weekend con bel tempo su gran parte dell'Italia. Dalla prossima settimana invece avremo prima il caldo africano e in seguito dei nubifragi. Sono queste in sintesi le previsioni Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, che individua nell'arrivo dell'ex-uragano Danielle una delle principali cause della rimonta, da lunedì, del caldo africano sullo stivale.

Da domani tornerà il bel tempo su gran parte dell'Italia, salvo piovaschi al mattino in Emilia Romagna e sulle Alpi orientali; sempre al mattino non si escludono brevi piovaschi di passaggio anche in Campania. Domenica sarà prevalentemente soleggiata con qualche momento di incertezza: note instabili sono attese sul versante adriatico sotto forma di veloci acquazzoni più probabili a ridosso dell'Appennino.

NEL DETTAGLIO - Venerdì 9. Al nord: graduale miglioramento a partire dal Nordovest, ancora instabile al Nordest. Al centro: a tratti piovoso e più ventoso. Al sud: temporali mattutini dalla Campania verso la Puglia.

- Sabato 10. Al nord: qualche rovescio su Alpi orientali ed Emilia Romagna. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: soleggiato e molto caldo, possibile acquazzone in Campania.

- Domenica 11. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: soleggiato salvo qualche acquazzone sul versante adriatico ed a ridosso dei rilievi. Al sud: soleggiato e molto caldo, nubi sparse in Puglia, Campania e Calabria.

Tendenza. Da lunedì rimonta dell'Anticiclone Africano anche verso il Centro-Nord con caldo in sensibile aumento. Da metà settimana possibile peggioramento al Nord. (ANSA).