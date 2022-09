Mozambico: pm Roma apre fascicolo, indaga antiterrorismo

(ANSA) - ROMA, 08 SET - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio in relazione alla morte in Mozambico, Maria De Coppi, la religiosa comboniana uccisa in un agguato terroristico due notti fa nella sua missione. Il fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, è stato affidato al pool dell'antiterrosimo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Ros. (ANSA).