Violenza sessuale nel centro di Monza, un arresto

(ANSA) - MONZA, 07 SET - Ha aggredito sessualmente in pieno giorno una donna, tentando di stuprarla, a Monza. E' avvenuto lo scorso lunedì verso le 12. Solo l'intervento della Polizia di Stato ha impedito il peggio. In manette é finito un giovane, un cittadino marocchino di 25 anni, bloccato dagli agenti. La vittima della violenza, sotto shock e contusa, é stata portata in ospedale per le cure del caso.

"Vai dai tuoi poliziotti di m...", le ha detto lo stupratore prima di tentare la fuga, dopo averla aggredita alle spalle, spinta contro un muro nel tentativo di violentarla. (ANSA).