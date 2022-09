Uccisa una suora italiana missionaria in Mozambico

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 07 SET - Un attentato terroristico di matrice presumibilmente jihadista verificatosi ieri sera a Chipene, in Mozambico, è costato la vita a suor Maria De Coppi, 84enne comboniana italiana originaria di Vittorio Veneto, in missione in Africa dal 1963. In salvo due missionari e le altre suore. La missione è stata data alle fiamme. I due sacerdoti che sono riusciti a scappare sono Don Lorenzo Barro e Don Loris Vignandel. (ANSA).