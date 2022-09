Energia: Lamorgese, rischiamo un inverno difficile

C'è "preoccupazione" per la situazione che si potrà avere in Italia in inverno, se dovessero chiudere aziende ed arrivare bollette salate. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, lo ha detto al Forum Ambrosetti di Cernobbio spiegando che il prossimo governo, "chiunque dovesse vincere", dovrà continuare nella linea Draghi.

"Anche sull'energia certamente occorrerà che venga seguita un po' la linea che è stata data fino ad ora, perché non si può rischiare che ci sia poi un inverno particolarmente difficile, anche considerando gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica".

"E' una preoccupazione che abbiamo - ha aggiunto Lamorgese - quando vediamo che le imprese dovessero eventualmente chiudere anche a causa dei prezzi dell'energia e del gas", con la conseguente perdita di posti di lavoro, e poi sapendo che "arriveranno le bollette sperando che si arrivi a una riduzione in base al lavoro che si sta facendo in Europa perché anche su questo sarà l'Europa a dare la linea a tutti i Paesi come fatto a suo tempo con tutti i vaccini". "E' un problema troppo grosso - ha aggiunto - e non funziona che ogni Paese vada per conto proprio".